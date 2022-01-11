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    Алматинская трагедия: Куда обратиться готовым помочь или нуждающимся в помощи

    11 Января 2022, 22:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы организована работа городского волонтерского штаба, по оказанию помощи нуждающимся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Штаб работает по следующим адресам: улица Абылай хана, 79 и улица Байтурсынова 22/1.

    На базе штаба запущены телефоны горячей линии +7 (727) 279 13 29, +7 (727) 225 49 01, +7 (705) 213 00 77. Туда могут обратиться все неравнодушные люди, готовые помочь и нуждающиеся в помощи жители города. Штаб работает ежедневно с 9.00 до 17.00.

    В штабе волонтеров будет оказываться помощь по следующим направлениям: консультационная, психологическая, юридическая, информационно-разъяснительные работы и волонтерская помощь, по поступившим обращениям на телефон горячей линии.

    В работе штаба задействованы опытные волонтеры и представители крупных волонтерских организаций города (Молодежный ресурсный центр, ОФ «Лига волонтеров Казахстана», МК «Жас Отан», Клуб добряков Алматы, Lider.kz и многие другие).

    По вопросам оказания спонсорской поддержки можно обратиться по следующим номерам: +7 747 540 01 40 (Багдат), +7 707 438 77 33 (Нурсултан).

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Благотворительность Волонтёрство ЧП-2022 Алматинская трагедия
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