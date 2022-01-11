Алматинская трагедия: Куда обратиться готовым помочь или нуждающимся в помощи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы организована работа городского волонтерского штаба, по оказанию помощи нуждающимся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Штаб работает по следующим адресам: улица Абылай хана, 79 и улица Байтурсынова 22/1.

На базе штаба запущены телефоны горячей линии +7 (727) 279 13 29, +7 (727) 225 49 01, +7 (705) 213 00 77. Туда могут обратиться все неравнодушные люди, готовые помочь и нуждающиеся в помощи жители города. Штаб работает ежедневно с 9.00 до 17.00.

В штабе волонтеров будет оказываться помощь по следующим направлениям: консультационная, психологическая, юридическая, информационно-разъяснительные работы и волонтерская помощь, по поступившим обращениям на телефон горячей линии.

В работе штаба задействованы опытные волонтеры и представители крупных волонтерских организаций города (Молодежный ресурсный центр, ОФ «Лига волонтеров Казахстана», МК «Жас Отан», Клуб добряков Алматы, Lider.kz и многие другие).

По вопросам оказания спонсорской поддержки можно обратиться по следующим номерам: +7 747 540 01 40 (Багдат), +7 707 438 77 33 (Нурсултан).