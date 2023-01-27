Алматинцы тратят более часа времени на дорогу в будни - опрос

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Разработчики Генплана Алматы провели опрос среди горожан и узнали, что их волнует больше всего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Большинство из опрошенных ответили, что родились в Алматы или проживают здесь более 15 лет. Всего с лета прошлого года эксперты НИИ «Алматыгенплан» собрали 11 тысяч анкет, но в будущем планируют получить 21 тысячу.

Респонденты на вопрос, сколько времени тратят на дорогу в будни, ответили следующим образом:

- 25,6 % (около 2 500 человек) – более часа

- 19,2 % (около 2 000 человек) – от 45 до 60 минут

- 21,2 % (2 000 человек) – от 15 до 45 минут

- 10,8 % (более 1 000 человек) – до 15 минут

При этом большинство респондентов – более 6 000 человек (43,7 %), перемещаются на общественном транспорте и около 3 000 (21 %) – пешком. На личном авто передвигаются – 16,5 % (более 2 000) опрошенных, а на такси около 2 000 или (14,2 %).

Опрос также показал, насколько горожанам комфортно жить и работать в Алматы. Многие респонденты, это 44,4 % ответили, что им «скорее комфортно» жить и работать, а 34,2 % – «абсолютно комфортно». Только 2,9 % выбрали вариант «совершенно не комфортно».

Урбанист, руководитель «Центра прикладной урбанистики» Святослав Мурунов отметил, что эти данные нужны для подготовки технических заданий для мастер-планов по полицентрам.

«Анкета горожанина – это возможность обратиться к опыту непосредственно человека в городе, узнать, как он живет, сколько времени тратит на дорогу, что его волнует, что он предлагает, как готов участвовать в развитии города. Это другой подход к формированию гипотез и городских решений. Исследования – это обязательный этап перед запуском проектов. У каждого горожанина есть свой уникальный опыт использования городского пространства. Анализ анкет позволит градостроителям принимать конструктивные решения с учетом интересов и запросов разных групп горожан, не распылять ресурсы и не делать бесполезные проекты», - сказал урбанист на обсуждений Генплана Алматы до 2040 годов.

По данным исследования, основными темами, которые поднимают горожане являются: качество воздуха, экология, транспорт, рабочие места, подходы к новому строительству (точечная застройка), история города. Также аналитика показывает, что алматинцы хотят видеть в городе как можно больше культурных и социальных объектов, парковых зон и мест отдыха.

Например, характерные цитаты, демонстрирующие запросы горожан: удобные общественные пространства, возможность добираться из любой точки А в любую точку Б на общественном транспорте с комфортом, без давки (к примеру, очень удобно ездить на троллейбусе по Тимирязева, или на автобусе по Абая), озеленение, рабочая арычная система, система автоматического полива цветов и деревьев, школы и детсады в городе, снести все новые страшные многоэтажки (выше 9 этажей) в Алматинском, Медеуском и Бостандыкском районах.

На данный момент наиболее активно участвуют в исследовании жители Ауэзовского, Алмалинского и Наурызбайского районов, живущие в городе более 15 лет. Большинство опрошенных хотят принимать активное участие в обсуждении городских проектов.



