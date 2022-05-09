Алматинцы широко отмечают День Победы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Празднование Дня Победы в Алматы началось с возложения цветов к Мемориалу славы и вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, далее продолжилось акцией «Батырларға тағзым», где горожане по улицам города прошли с портретами своих родных - участников войны.Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках акции «Батырларға тағзым» горожане прошли от центрального парка культуры и отдыха до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев по улице Гоголя для возложения цветов в память о погибших в войне. Далее состоялось торжественное возложение цветов и венков к Мемориалу Славы с участием официальных лиц, ветеранов войны и военно-духового оркестра.

«Мой дедушка был пехотинцем, погиб в Курской битве в 1943 году, второй дедушка тоже воевал и вернулся. Он прошел всю войну. Этот праздник мы отмечаем каждый год», - сказал один из участников акции Георгий Кельберг.

Еще один житель города, пенсионер Игорь Егоров также подчеркнул значимость этого праздника.

«Мой дедушка был пулеметчиком. Воевал под Мукденом в 1945 году. Вернулся. Награжден медалями «За победу над Германией в ВОВ», «За Отвагу», «За победу над Японией». Перед смертью служил в МВД, был подполковником. Я тоже воевал, в Афганистане», - поделился подполковник погранслужбы, житель города Игорь Егоров.

Среди участников акции был также известный военный врач, лауреат премии «Народный герой» Анатолий Осипов.

«Мой отец, дедушка воевали в Великой Ответственной войне. Я участвовал в пограничном конфликте в 1969 году у озера Жаланашколь. Был на поле боя. Перевязывал раненых. Желаю, чтобы никто никогда не видел, что такое война. Это то, что пережить тяжело. Я родился в 1935 году, помню сложные времена, но пережили. Берегите мир! Это самое главное, что есть в жизни человека. Пусть люди живут спокойно», - сказал Анатолий Осипов.

В этом году основные мероприятия по традиции проходят в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Здесь организованы выставка современной казахстанской военной техники и вооружения, праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с военно-полевой кухней, а также концерт.

Насладиться выступлениями артистов, возложить цветы к Мемориалу Славы пришли тысячи горожан. В парках также активно исполняются известные военные песни. Всем желающим в парках были розданы «Жеңіс лентасы».

В период с 5 по 8 мая в жилых кварталах, микрорайонах Алматы, где проживают ветераны, прошли концерты с участием военного оркестра. Также акиматы районов организовали концертные программы в парках.

Сегодня казахстанцев с Днем Победы поздравили Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев.



