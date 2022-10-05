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    Алматинцы могут приобрести социальный уголь через мобильное приложение

    5 Октября 2022, 09:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня жители города Алматы имеют возможность приобрести твердое топливо через приложение Halyk Homebank. Если вчера к новому пилотному проекту присоединилась Костанайская область, то до конца недели ожидается присоединение Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Чтобы приобрести уголь необходимо в банковском приложении выбрать точку продажи, необходимую марку и объем угля, произвести за него онлайн-оплату либо оформить покупку товара в рассрочку от 3 до 6 месяцев.

    Современное решение дает возможность приобрести твердое топливо прямо из угольного тупика и без очередей, что позволяет заметно облегчить своевременную подготовку населения к отопительному сезону. Аналогичная работа будет проведена и с другими регионами.

    По словам заместителя председателя комитета индустриального развития МИИР РК Турара Жолмагамбетова, в случае несоответствия качества угля, купленного онлайн, потребители имеют право вернуть его обратно. Также жители смогут с помощью телефона заказать уголь и забрать, удостоверившись лично в качестве загружаемого угля в удобное для себя время.

    «Если же уголь оказался некачественным, вы можете вернуть его. Это уже ответственность региональных угольных операторов, в том числе угольных разрезов», - подчеркнул Т. Жолмагамбетов.

    Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами регионов держит на особом контроле вопросы поставки и распределения угля.

    За январь-август 2022 года в стране добыто свыше 73 млн тонн угля, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным угледобывающих предприятий, цены сохранены на уровне прошлого года. Для недопущения роста цен в местах продаж приняты меры по обеспечению его бесперебойной транспортировки и ограничению вывоза за пределы страны автомобильным транспортом на 6 месяцев.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Интернет МИИР РК Уголь
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