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    Алматинцы лидируют в активном использовании QR-платежей

    21 Февраля 2022, 14:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2021 году госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с банками второго уровня внедрила сервис по оплате госпошлин с помощью QR-кода. За год казахстанцы воспользовались сервисом более 700 тысяч раз на сумму более 2,8 млрд тенге. Самыми активными стали жители Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по Алматы сообщили, что оплата с помощью QR-кода помогает упрощать получение госуслуг гражданами. Сейчас с помощью QR-кода можно оплатить 146 госуслуг. В дальнейшем этот список будет увеличиваться.

    «С момента внедрения сервиса снизилась нагрузка на кассы в отделах. Клиенты экономят время и оплачивают услуги, сидя перед оператором, при оплате по QR-коду комиссия не взимается», - сказала заместитель директора филиала госкорпорации «Правительство для граждан» Алматы Асем Болатбекова.

    По результатам анализа наиболее активно электронным видом оплаты пользовались жители Алматы, на втором месте Караганда, а замыкает тройку лидеров Нур-Султан (72 052, 63 278 и 54 354 соответственно). Наименее популярна оплата госуслуг с помощью QR-кода в Атырауской и Северо-Казахстанской областях (23 080 и 23 449 раз).

    Сообщается, что оплата госпошлины через QR-код доступна через мобильные приложения БВУ.

    Ранее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали, какие госуслуги могут получить казахстанцы по QR-коду.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Цифровой Казахстан Правительство для граждан
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