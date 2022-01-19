Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Алматинцу, устроившему стрельбу в Акбулаке, продлили арест

    19 Января 2022, 20:54

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцу Игорю Дужнову, устроившему стрельбу в Акбулаке, продлили арест на месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постановлением следственного суда, ходатайство прокурора удовлетворено. Постановлено продлить срок содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении гр. Д. То есть до 20 февраля 2022 года», - сообщили в пресс-службе алматинского городского суда.

    Ранее сообщалось, что Игоря Дужнова арестовали на два месяца.

    Напомним, 20 сентября в Алматы 54-летний владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый мужчина забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь. В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

    Подозреваемый был обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. Позже в Сети появилось видео момента захвата стрелка.

    По данному факту было возбуждено два уголовных дела (статьи: убийство и нападение на представителя власти). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.

    Алматинский горсуд ранее прокомментировал инцидент с убийством пяти человек. Кроме того, городской суд опубликовал разъяснение спора между Игорем Дужновым, его супругой Анаид Демирчян и банком «БЦК».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Суды Судебный процесс Стрельба в Алматы Криминал
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 вооруженных участников криминальной разборки задержал КНБ в ВКО
    Оскорбление представителя власти - На Торегали Тореали заведено уголовное дело
    Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности
    Спецоперация КНБ: канал незаконного оборота оружия перекрыли в Актау и Таразе
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта