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    Алматинца оштрафовали за нецензурную брань на борту самолета

    17 Марта 2023, 08:47

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пассажир авиарейса Москва – Алматы выражался нецензурной бранью и оказал неповиновение полицейским, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на Polisia.kz.

    По прилету авиарейса сообщением Москва – Алматы в линейный отдел полиции обратился представитель авиакомпании Scat, с просьбой принять меры в отношении одного из пассажиров. По словам заявителя, мужчина во время полета вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью и не подчинялся требованиям экипажа.

    При проверке транспортными полицейскими был установлен 35-летний житель Алматы. Он также оказал неповиновение законному требованию сотрудников ЛОП при доставлении в комнату полиции.

    В отношении правонарушителя составлены сразу три административных материала по ст. 434 «Мелкое хулиганство», ст. 566 «Нарушение правил поведения на воздушном судне», ст. 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа». Наложен штраф в размере 3 МРП. Материал по мелкому хулиганству и неповиновению направлен в Специализированный межрайонный административный суд Алматы для принятия процессуального решения.

    Напоминаем, что с марта этого года за нецензурную брань в общественных местах (мелкое хулиганство) увеличен размер штрафа до 69 тысяч тенге и срок ареста – до 30 суток.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Суды МВД РК Аэропорт
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