Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Алмасадам Саткалиев доложил Президенту о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ

    18 Апреля 2023, 18:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент заслушал доклад об основных показателях развития топливно-энергетического комплекса страны, мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ, а также о реализации крупных нефтегазовых проектов.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по насыщению внутреннего рынка газом и развитию газовой отрасли в целом. Министр сообщил, что в 2023 году будет разработан план энергоэффективности для стимулирования бережного потребления товарного газа в Казахстане.

    Кроме того, Глава государства был проинформирован о реализации проектов в секторе генерации, перспективах ликвидации дефицита электроэнергии, совершенствовании подходов к регулированию отрасли электроэнергетики и внедрении новой модели развития рынка.

    В завершение встречи Президент акцентировал внимание на важности дальнейшей модернизации энергетической инфраструктуры страны, а также своевременной реализации нефтяных и газовых проектов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Минэнерго РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Министерство энергетики установит предельные оптовые цены на товарный газ в Казахстане
    Глава государства посетил телеканал «Jibek Joly»
    Президенту презентовали план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы
    Глава государства принял участие в городском субботнике
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
    Новости партнеров