Алмасадам Саткалиев доложил Президенту о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент заслушал доклад об основных показателях развития топливно-энергетического комплекса страны, мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ, а также о реализации крупных нефтегазовых проектов.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по насыщению внутреннего рынка газом и развитию газовой отрасли в целом. Министр сообщил, что в 2023 году будет разработан план энергоэффективности для стимулирования бережного потребления товарного газа в Казахстане.

Кроме того, Глава государства был проинформирован о реализации проектов в секторе генерации, перспективах ликвидации дефицита электроэнергии, совершенствовании подходов к регулированию отрасли электроэнергетики и внедрении новой модели развития рынка.

В завершение встречи Президент акцентировал внимание на важности дальнейшей модернизации энергетической инфраструктуры страны, а также своевременной реализации нефтяных и газовых проектов.



