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      Мангистауская область

    Аллею Победы открыли в Актау

    30 Декабря 2021, 18:36

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау, на территории вблизи департамента по делам обороны Мангистауской области, состоялось мероприятие, посвященное открытию патриотической Аллеи Победы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости страны, приняли участие глава региона Нурлан Ногаев, вице-министр обороны Мухамеджан Таласов, представители республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил» генерал-майоры Марат Нагуманов, Владимир Шацков, Алсай Джуманов, Геннадий Носоновский, контр-адмирал Ратмир Комратов, полковник запаса Жума Тайжанов, Гани Артыков, личный состав местных органов военного управления, командиры воинских частей Актауского гарнизона и представители местных исполнительных органов.

    Мероприятие началось с минуты молчания, посвященной воинам, погибшим во Второй мировой войне. Аким области Нурлан Ногаев поздравил собравшихся с 30-летием Независимости РК и отметил, что память о героях, отдавших жизнь в боях за Отечество всегда будет жить в сердцах их потомков.

    «Сегодня в Мангистауской области проживают 6 ветеранов второй мировой войны. Государство всячески поддерживает и заботится о фронтовиках. Глава государства уделяет большое внимание улучшению быта ветеранов войны и тыла. Потому что без ваших подвигов в той страшной войне не было бы и нашего независимого Казахстана, шагнувшего сегодня в светлое будущее. Поэтому я считаю, что отдать должное ветеранам, заботиться о них– это священный долг как нашего, так и следующего поколения», - сказал Нурлан Ногаев.

    На территории аллеи расположены статуя казахстанского воина, участвовавшего в Великой Отечественной войне, гранитные постаменты с именами мангистаусцев, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, стенды с портретами выдающихся деятелей Казахстана и героев Великой Отечественной войны.

    В ходе собрания ряд заслуженных граждан были награждены юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» и благодарственными письмами акима Мангистауской области.

    Кроме того, глава региона ознакомился с работой департамента по делам обороны Мангистауской области и осмотрел военно-патриотический музей. Нурлан Ногаев также встретился с молодыми солдатами из осеннего призыва, и пожелал им удачи в исполнении служебного долга перед Родиной.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Мангистауская область 30 лет Независимости
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