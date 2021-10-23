Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Аллея финансистов появилась в Нур-Султане

    23 Октября 2021, 14:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице открылась Аллея финансистов, возле здания Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Аллея финансистов, приуроченная к 30-летию Независимости РК и 100-летию Министерства финансов, открылась в столице. У здания Минфина высадили 100 саженцев, которые теперь пополнят зеленый фонд столицы», - сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

    В ходе мероприятия министр финансов РК Ерулан Жамаубаев отметил, что открытие аллеи стало началом череды событий, посвященных юбилею Минфина.

    В ближайшее время будет представлен ряд публикаций о личностях, которые в разные годы возглавляли министерство. Будет выпущен цикл документальных фильмов о становлении и развитии системы финансов и бюджета за прошедшие 100 лет.

    Лучшие работники, уже по сложившейся традиции, будут награждены медалью «Қаржы саласының үздігі», а также рядом государственных, ведомственных наград и знаками отличия.

    В мероприятии приняли участие первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов, ряд руководителей государственных органов, ветераны финансовой службы.

    Исторически так сложилось, что 30-летие Независимости Республики Казахстан совпадает со 100-летием с момента формирования Министерства финансов как единой системы.

    Одним из основополагающих документов организации деятельности финансовых органов республики явилось принятие постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР «О порядке составления, рассмотрения, утверждения и исполнения финансовых смет доходов и расходов Казахской АССР в 1921 году.

    Именно в нем были изложены принципы, по которым должен руководствоваться еще не полностью окрепший финансовый орган республики. В этот же год утверждается положение о Наркомфине КССР, по которому конкретизируется структура, деятельность, кадровые и иные вопросы Наркомфина.

    В целом постоянные штаты центрального управления Наркомфина учреждены также в 1921 году. Именно с этого времени высшее руководство деятельностью управлениями принадлежит Наркомфину.

    В Минфине РК напомнили, что за годы Независимости министерство возглавляли 14 министров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Экология Акимат Минфин РК Финансы Алтай Кульгинов
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Это не после трагедии» - Зульфия Сулейменова о решении повысить зарплаты лесничим
    Казгидромет: Наиболее загрязненный воздух в столице - на левом берегу и мкр. Коктал
    Астана в дыму: как защитить себя от смога
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви