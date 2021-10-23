Аллея финансистов появилась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице открылась Аллея финансистов, возле здания Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Аллея финансистов, приуроченная к 30-летию Независимости РК и 100-летию Министерства финансов, открылась в столице. У здания Минфина высадили 100 саженцев, которые теперь пополнят зеленый фонд столицы», - сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

В ходе мероприятия министр финансов РК Ерулан Жамаубаев отметил, что открытие аллеи стало началом череды событий, посвященных юбилею Минфина.

В ближайшее время будет представлен ряд публикаций о личностях, которые в разные годы возглавляли министерство. Будет выпущен цикл документальных фильмов о становлении и развитии системы финансов и бюджета за прошедшие 100 лет.

Лучшие работники, уже по сложившейся традиции, будут награждены медалью «Қаржы саласының үздігі», а также рядом государственных, ведомственных наград и знаками отличия.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов, ряд руководителей государственных органов, ветераны финансовой службы.

Исторически так сложилось, что 30-летие Независимости Республики Казахстан совпадает со 100-летием с момента формирования Министерства финансов как единой системы.

Одним из основополагающих документов организации деятельности финансовых органов республики явилось принятие постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР «О порядке составления, рассмотрения, утверждения и исполнения финансовых смет доходов и расходов Казахской АССР в 1921 году.

Именно в нем были изложены принципы, по которым должен руководствоваться еще не полностью окрепший финансовый орган республики. В этот же год утверждается положение о Наркомфине КССР, по которому конкретизируется структура, деятельность, кадровые и иные вопросы Наркомфина.

В целом постоянные штаты центрального управления Наркомфина учреждены также в 1921 году. Именно с этого времени высшее руководство деятельностью управлениями принадлежит Наркомфину.

В Минфине РК напомнили, что за годы Независимости министерство возглавляли 14 министров.