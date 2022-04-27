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    Алия Назарбаева сложила полномочия главы президиума Ассоциации экологических организаций

    27 Апреля 2022, 13:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Информацию подтвердила председатель правления Ассоциации экологических организаций Айгуль Соловьева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «После 20 января поступила просьба от Алии Нурсултановны о том, что она желает сложить полномочия председателя президиума. После этого мы провели собрание, съезд и объявили об этом, поблагодарили ее за работу, поскольку она в принципе никогда не вмешивалась, никаких указаний не давала и нам было комфортно работать. Мы удовлетворили ее просьбу и приняли решение о том, что институт президиума упраздним», - прокомментировала в телефонной беседе Айгуль Соловьева.

    Глава Ассоциации подчеркнула, что организация продолжает работает.

    «Все члены на месте. Мы также активно работаем по всем направлениям, которые заложены в основе нашей деятельности», - добавила А. Соловьева.

    Как сообщалось ранее, Алия Назарбаева возглавила президиум Ассоциации экологических организаций Казахстана в 2017 году.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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