Алишер Тастенов: Выборы в Сенат - следующий шаг нового электорального цикла

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выборы в Сенат станут следующим шагом нового электорального цикла, считает главный эксперт КИСИ при Президенте РК Алишер Тастенов. Об этом передает МИА «Казинформ».

«14 января 2023 года пройдут выборы в Сенат Парламента РК, которые станут очередным шагом масштабного электорального цикла, направленного на перезагрузку всей политической системы. Осенью 2022 года, как известно, прошли президентские выборы. Весной 2023 года ожидаются выборы в Мажилис и маслихаты. В итоге все основные ветви власти будут обновлены и запущен новый политический цикл. Это стало результатом инициированных Президентом Казахстана либеральных политических реформ. Выборы в Сенат будут проходить с определенными новшествами. Президентскую квоту в Сенате сократят с 15 до 10 депутатов, 5 из которых будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходило ранее», - сказал Алишер Тастенов.

По его словам, полномочия Сената будут расширены – верхняя палата будет согласовывать кандидатуры на посты председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета.

«Но Сенат больше не сможет принимать или отклонять законы, эту функцию отдадут Мажилису. Верхняя палата сможет лишь одобрять или не одобрять законы, которые примет нижняя палата. Следует отметить, что на выборах в Сенат наблюдалось большое количество выдвинутых кандидатов. Так, с 29 ноября по 14 декабря 2022 года по республике были выдвинуты 130 кандидатов в депутаты Сената Парламента на 20 мест верхней палаты. Для сравнения в 2020 году на выборах в Сенат были выдвинуты 94 кандидата, в 2017 году - 89 кандидатов, в 2014 году – 88. В целом на один мандат сенатора приходится в среднем более 6 претендентов. При этом среди кандидатов 97,7% (127) – это самовыдвиженцы и 2,3% (3) выдвинуты маслихатами. В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента, который продлится до 24 декабря», - резюмировал эксперт.





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