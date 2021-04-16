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    Алик Шпекбаев свобожден от должности Председателя Агентства РК по противодействию коррупции

    16 Апреля 2021, 11:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Шпекбаев Алик Жаткамбаевич освобожден от должности Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Шпекбаев Алик Жаткамбаевич родился 04.07.1957г. в Каскеленском районе Алматинской области.

    Образование, специальность (квалификация), лицензии: Чимкентская специальная средняя школа милиции МВД СССР (1980), Карагандинская высшая школа МВД СССР (1987), Академия МВД РФ (1991-1992). Юрист.

    Трудовой стаж:

    Начальник отряда, инспектор оперчасти ИТК-71, инспектор оперчасти учреждения СИ-1 УВД Алма-Атинского облисполкома (1980-1984);

    Оперуполномоченный, старший оперуполномоченный ОУР Каскеленского РОВД (1984-1988);

    Начальник Каскеленского поселкового отдела милиции (1988-1989);

    Начальник Балхашского РОВД (1989-1991);

    Начальник управления криминальной милиции, начальник УУР УВД Алматинской области (1992-1994);

    Начальник Каскеленского РУВД (1994-1995);

    Заместитель Начальника УГСК по Алматинской области, начальник управления расследований особо опасных преступлений ДГСК по Алматинской области (1995-1997);

    Начальник управления по раскрытию преступлений против личности, заместитель начальника ГУБОП, начальник ГУУР - первый заместитель Начальника департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (1997-2000);

    Начальник УВД Алматинской области (05.2000-11.2003);

    Вице-министр внутренних дел Республики Казахстан (11.2003-05.11.2008);

    Заведующий Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан (05.11.2008-08.2014);

    Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (08.2014-12.2015);

    Заместитель Председателя Национального бюро по противодействию коррупции РК (12.01.2016-09.2016);

    Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (09.2016-12.2017);

    Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (с 11.12.2017)

    Член Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан (с 03.2006);

    Член Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан (с 21.02.2018);

    Член Комиссии по противодействию коррупции при Президенте Республики Казахстан (с 03.2018)

    В июне 2019 года был назначен Председателем Агентства РК по противодействию коррупции.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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