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    Алик Айдарбаев покинул пост главы АО «КазМунайГаз»

    11 Апреля 2022, 15:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий директор по связям с общественностью и управлению изменениями АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов прокомментировал вопрос о досрочном прекращении полномочий Алика Айдарбаева – председателя правления АО «КазМунайГаз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Алик Серикович Айдарбаев в связи с ухудшением его здоровья подал заявление об уходе с поста главы компании по собственному желанию. В связи с этим данный вопрос был рассмотрен правлением, а также уполномоченными органами», - сообщил Гибрат Ауганов на онлайн-брифинге о кадровой политике и реформах.

    На официальном сайте компании также сообщается, что Курмангазы Исказиев назначен и.о. председателя правления АО НК «КазМунайГаз».

    «Решением правления АО «Самрук-Қазына» Исказиев Курмангазы Орынгазиевич назначен и.о. председателя правления АО НК «КазМунайГаз» . Полномочия Алика Айдарбаева в качестве председателя правления прекращены досрочно согласно поданному заявлению», - говорится в публикации.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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