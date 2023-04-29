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    Алихан Смаилов встретился с послом США в Казахстане

    29 Апреля 2023, 09:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и посол США в нашей стране Дэниел Розенблюм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Стороны рассмотрели текущую ситуацию в торгово-экономической сфере, обсудили перспективы укрепления взаимодействия в энергетической и транспортно-логистической отраслях, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, экологии и затронули ряд других вопросов.

    Премьер-Министр подчеркнул, что Казахстан считает США стратегическим партнером как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. На сегодня в РК успешно осуществляют деятельность более 900 совместных предприятий.

    «Как и прежде, мы настроены на дальнейшее углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами по всей повестке широкоформатного взаимодействия», — сказал Алихан Смаилов.

    Как отметил глава Правительства, товарооборот между странами в прошлом году вырос почти на 40% и составил $3,1 млрд. При этом Казахстан видит значительный потенциал для дальнейшего увеличения объемов торговли и готов нарастить экспорт по 90 товарным позициям на $800 млн.

    Вместе с тем США занимают одно из лидирующих мест по объемам прямых инвестиций в РК. Так, в прошлом году приток американских инвестиций вырос почти в 2 раза и превысил $5,1 млрд. Это соответствует допандемийным рекордным уровням.

    В свою очередь Дэниел Розенблюм подчеркнул, что есть огромный потенциал для дальнейшего развития казахстанско-американских отношений на основе общих интересов.

    «Мы хотим укрепить показатели по инвестициям и увеличить двусторонний торговый оборот. Компании США заинтересованы в расширении своей деятельности в Казахстане в различных сферах. Это касается горно-металлургического комплекса, сельского хозяйства, здравоохранения, информационно-коммуникационных и «зеленых» технологий, а также сферы транспорта», — сказал Дэниел Розенблюм.

    Он добавил, что порядка 20 американских компаний, представляющих большой спектр секторов, планируют сформировать деловую бизнес-миссию и посетить Казахстан летом текущего года.

    По итогам встречи стороны подтвердили готовность поддерживать активные контакты по всем взаимовыгодным направлениям сотрудничества.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК
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