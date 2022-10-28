Алихан Смаилов: Страны СНГ ищут новые направления для сотрудничества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выступил с приветственным словом на заседании Совета глав Правительств СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы позитивно оцениваем проводимую работу по углубленному партнерству в рамках СНГ, отвечающую национальным интересам всех государств-участников. Отрадно, что в сегодняшних непростых условиях Содружество не стоит на месте, ведется поиск новых направлений для нашего сотрудничества», - сказал Алихан Смаилов.

Он поблагодарил коллег за совместную успешную работу и выразил признательность исполнительному комитету СНГ за эффективную координацию по организации мероприятий в период казахстанского председательства.

«Пользуясь случаем, хотел бы от лица всех коллег поздравить Сергея Николаевича Лебедева с назначением председателем Исполкома - исполнительным секретарем СНГ на очередной трехлетний период», - добавил Премьер РК.

Ранее сообщалось, что в Астане стартовало заседание Совета глав правительств государств-членов Содружества Независимых Государств в узком составе.



