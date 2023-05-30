Алихан Смаилов раскритиковал цены на авиабилеты в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Интересы пассажиров должны быть ключевым приоритетом. Премьер-Министр Алихан Смаилов также считает, что следует пересмотреть отношение к ценообразованию авиабилетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентство по защите и развитию конкуренции считает, что динамическое ценообразование авиакомпаний работает на максимизацию их доходов, но не в интересах потребителей. Так называемый топливный сбор, который по логике должен зависеть от изменения цены на авиатопливо, остается в цене билета на одном уровне», - сказал на заседании Правительства Алихан Смаилов.

Поэтому глава Кабмина считает, что следует пересмотреть отношение к ценообразованию, постоянно работать над улучшением сервиса авиаперевозок и качества обслуживания.

«Интересы пассажиров должны быть ключевым приоритетом», - добавил Алихан Смаилов.

Ранее Премьер-Миниистр Алихан Смаилов на заседании Правительства раскритиковал ситуацию с постоянно отменяемыми рейсами авиакомпаний. По его словам, представители авиакомпаний избегают прямого диалога с пассажирами, вовремя не комментируя причины задержки.



