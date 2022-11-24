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    Алихан Смаилов провел заседание Совета директоров холдинга «Байтерек»

    24 Ноября 2022, 20:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании совета директоров АО «НУХ «Байтерек» под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова рассмотрены вопросы деятельности холдинга за 9 месяцев 2022 года, передает МИА «Казинформ».

    Советом директоров заслушаны отчет по рискам за II квартал и итоги внутреннего аудита за III квартал текущего года, обсуждены планы развития и годовой бюджет на 2023 год и ряд других вопросов.

    Кроме того, на заседании были представлены отчет об использовании АО «НУХ «Байтерек» денежных средств в 2020-2022 годы, прогноз по дальнейшему движению средств холдинга, а также избран член Комитета по стратегическому планированию.
    Правительство РК
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