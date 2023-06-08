Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Алихан Смаилов призвал активизировать устранение барьеров и ограничений в торговле стран СНГ

    8 Июня 2023, 18:12

    СОЧИ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в город Сочи (РФ) Премьер-Министр РК Алихан Смаилов принял участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.


    В узком формате стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ и обсудили Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. В широком формате основное внимание было уделено развитию промышленной кооперации между странами Содружества.


    В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что СНГ продолжает выступать важной платформой для углубления интеграционных связей и поддержания многопланового сотрудничества.

    «Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия на этой площадке, укреплении потенциала и раскрытии возможностей Содружества», — сказал он.


    Премьер-Министр подчеркнул, что одним из основных направлений является наращивание взаимной торговли. Так, объем товарооборота между Казахстаном и государствами СНГ в прошлом году вырос на 9% и составил более $36 млрд, при этом за первые 3 месяца этого года также зафиксирован рост на уровне 9%.

    «Увеличение этого показателя во многом обеспечивается за счет реализации Договора о зоне свободной торговли СНГ. Вместе с тем, в текущих условиях нам необходимо существенно активизировать работу в СНГ по устранению существующих барьеров, ограничений и изъятий во взаимной торговле», — сказал Алихан Смаилов.


    В этом контексте он отметил важность деятельности соответствующей Рабочей группы и необходимость заключения Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле.

    При этом, по словам главы Правительства, знаковым событием в СНГ станет подписание Соглашения о свободной торговле услугами.

    «Уверены, что соглашение откроет дополнительные возможности на пространстве Содружества и создаст благоприятные условия для дальнейшего роста наших экономик», — подчеркнул Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр также добавил, что в современных условиях значительно повышается роль электронной торговли. Раскрытие потенциала СНГ в этом направлении требует скоординированных действий и совместной работы. В этой связи Казахстан поддерживает разработку соответствующей Концепции сотрудничества.

    Кроме того, как отметил Алихан Смаилов, важной задачей остается промышленная кооперация.

    «Ключевым драйвером всего экономического развития выступает именно промышленность, и мы уже делаем определенные шаги в укреплении этого сотрудничества. Рассчитываем, что серьезный импульс в данном направлении придадут Концепция промышленной кооперации государств СНГ и Комплекс мер по развитию промышленной кооперации государств СНГ до 2030 года», — сказал он.


    Вместе с тем, одним из важных условий устойчивого развития является переход к «зеленой» экономике. Так, Казахстан проводит системную работу по повышению эффективности использования ресурсов и нивелированию негативных факторов, влияющих на окружающую среду.

    «С учетом того, что аналогичные задачи ставят все государства СНГ, призываю правительства стран Содружества объединить усилия в данном направлении. Площадкой для совместной работы может послужить Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов в Астане», — заключил Премьер-Министр.


    По итогам заседания подписан ряд соглашений и других документов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    СНГ Внешняя политика Казахстана Премьер-министр РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде
    Добиться снятия ограничений на экспорт животноводческой продукции поручил Премьер-Министр РК
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами