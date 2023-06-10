Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Алихан Смаилов принял участие в коллективной встрече глав правительств стран СНГ и ЕАЭС

    10 Июня 2023, 00:47

    СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов принял участие в коллективной встрече глав правительств стран СНГ и ЕАЭС с Президентом РФ Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Алихан Смаилов отметил высокий уровень организации и результативность прошедших в Сочи заседаний Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств СНГ и других деловых мероприятий.

    Он также выразил уверенность, что все поставленные задачи в рамках интеграционных объединений будут успешно реализованы, а принятые в Сочи решения трансформируются в новые взаимовыгодные проекты.

    Ранее Алихан Смаилов выступил на пленарной сессии III Евразийского конгресса в Сочи, организованного Евразийским банком развития. Он отметил, что современные глобальные вызовы требуют от стран ЕАЭС активного диалога в широком формате, укрепления партнерских отношений и совместных усилий для процветания всего региона.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    СНГ Внешняя политика Казахстана Правительство РК Премьер-министр РК ЕАЭС Политика Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами