Алихан Смаилов принял участие в коллективной встрече глав правительств стран СНГ и ЕАЭС

СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов принял участие в коллективной встрече глав правительств стран СНГ и ЕАЭС с Президентом РФ Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Алихан Смаилов отметил высокий уровень организации и результативность прошедших в Сочи заседаний Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств СНГ и других деловых мероприятий.

Он также выразил уверенность, что все поставленные задачи в рамках интеграционных объединений будут успешно реализованы, а принятые в Сочи решения трансформируются в новые взаимовыгодные проекты.

Ранее Алихан Смаилов выступил на пленарной сессии III Евразийского конгресса в Сочи, организованного Евразийским банком развития. Он отметил, что современные глобальные вызовы требуют от стран ЕАЭС активного диалога в широком формате, укрепления партнерских отношений и совместных усилий для процветания всего региона.



