Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Иран

    26 Апреля 2023, 17:35

    ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    В Тегеране глава Правительства проведет встречу с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, в ходе которой стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

    По итогам переговоров ожидается подписание ряда межведомственных и коммерческих документов.

    Алихан Смаилов также встретится с Президентом страны Ибрахимом Раиси.

    В рамках визита Премьер-Министра РК с 24 по 26 апреля проходит Третья торгово-экономическая миссия Казахстана в Иране, в которой принимают участие 20 отечественных производителей товаров пищевой, химической, строительной, легкой промышленности и металлургии.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Иран
    Новости по теме
    Новости по теме
    Высокая динамика казахстанско-таджикского сотрудничества будет развиваться по всем направлениям – Алихан Смаилов
    Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    Кундызбек Абдрасилов назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства РК
    Назван совокупный потенциал торговли в центральноазиатском регионе
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров