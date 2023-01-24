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    Алихан Смаилов предложил создать совместный с Республикой Саха проект об истоках тюркских народов

    24 Января 2023, 18:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Алихан Смаилов отметил, что одной из первоочередных задач в рамках дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Россией является наращивание объемов взаимной торговли.

    Так, по итогам 11 месяцев 2022 года товарооборот между странами составил $24 млрд, что на 7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. По словам Премьер-Министра, при таких темпах вполне реалистично достичь отметки в $30 млрд уже в ближайшие годы.

    При этом он обозначил высокий потенциал для наращивания взаимных поставок с Якутией. За январь-ноябрь 2022 года товарооборот составил порядка $80 млн, что в десятки раз выше показателя предыдущего года.

    Премьер-Министр также добавил, что важной частью двусторонних отношений является взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в частности, в кинематографии.

    «Можно создать совместный исторический проект об истоках происхождения и становления тюркских народов. Реализация такого имиджевого проекта позволит привлечь внимание общества к различным вопросам развития культуры, языка и сохранения наследия кочевых народов Евразии», — отметил он.

    Со своей стороны, Айсен Николаев обозначил высокие перспективы сотрудничества в области цифровых технологий, а также по реализации новых инвестиционных проектов в различных отраслях экономики.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК История Казахстана Тюркский мир Алихан Смаилов
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