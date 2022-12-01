Алихан Смаилов поставил задачи перед новым акимом Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Представляя Кумара Аксакалова активу Костанайской области, Премьер-Министр отметил, что перед акиматом поставлены задачи по дальнейшему экономическому развитию и решению социальных вопросов региона. В частности, новые меры по повышению уровня жизни и благосостояния населения предусмотрены в рамках предвыборной программы Главы государства «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.





Алихан Смаилов добавил, что в ближайшие годы в области планируется строительство девять новых школ на 7,5 тысячи мест, 25 объектов первичной медико-санитарной помощи и модернизация двух районных больниц. Кроме того, запланированы мероприятия по развитию агропромышленного комплекса и сельского предпринимательства.

«Особое значение для экономики региона имеет также машиностроение. В этом направлении важно вести работу по повышению уровня локализации, расширению номенклатуры выпускаемой продукции и подготовке высококвалифицированных кадров», - сказал он.





Вместе с тем Премьер-Министр заострил внимание на необходимости активизировать реализацию мер по модернизации социальных объектов, жилищно-коммунальной и энергетической инфраструктуры, запуску новых индустриальных проектов, созданию рабочих мест и повышению качества местных дорог.

«Руководству области также нужно принять меры по стабильному прохождению отопительного сезона и недопущению аварийных ситуаций на ТЭЦ и теплотрассах», - заключил Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz



