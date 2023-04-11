Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Алихан Смаилов поручил завершить техобследование состояния действующих теплосетей до 1 июня

    11 Апреля 2023, 11:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил до 1 июня завершить техническое обследование состояния действующих тепловых сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акимам регионов совместно с министерствами энергетики и индустрии и инфраструктурного развития необходимо утвердить план мероприятий по подготовке всех объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону 2023-2024 годов и незамедлительно приступить к его реализации», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина также поручил Министерству индустрии совместно с Министерством энергетики и акимами регионов до 1 июня завершить техническое обследование состояния действующих тепловых сетей.

    «По итогам данной работы следует определить целесообразность передачи в коммунальную собственность частных тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии. Ситуацию доложить мне лично», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Кроме того Министерству энергетики было поручено совместно с акимами регионов обеспечить полноценную реализацию запланированных мероприятий и обеспечить соответствующую подготовку к предстоящему отопительному сезону.

    «Все возникающие вопросы надо решать оперативно, не затягивать до начала отопительного сезона. Все должно быть учтено до мелочей, просчитаны все риски», - заключил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Энергетика Отопительный сезон Алихан Смаилов ТЭЦ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Премьер-Министр обозначил приоритеты развития Абайской области
    Реконструкцию котельных «Габбасова» и «Центр» в Семее нужно закончить до начала отопительного сезона — Алихан Смаилов
    Алихан Смаилов поручил проработать механизм реализации топлива с применением цифровых решений
    24 иностранные компании переехали в Казахстан в рамках релокации
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров