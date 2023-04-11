Алихан Смаилов поручил завершить техобследование состояния действующих теплосетей до 1 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил до 1 июня завершить техническое обследование состояния действующих тепловых сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимам регионов совместно с министерствами энергетики и индустрии и инфраструктурного развития необходимо утвердить план мероприятий по подготовке всех объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону 2023-2024 годов и незамедлительно приступить к его реализации», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина также поручил Министерству индустрии совместно с Министерством энергетики и акимами регионов до 1 июня завершить техническое обследование состояния действующих тепловых сетей.

«По итогам данной работы следует определить целесообразность передачи в коммунальную собственность частных тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии. Ситуацию доложить мне лично», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Кроме того Министерству энергетики было поручено совместно с акимами регионов обеспечить полноценную реализацию запланированных мероприятий и обеспечить соответствующую подготовку к предстоящему отопительному сезону.

«Все возникающие вопросы надо решать оперативно, не затягивать до начала отопительного сезона. Все должно быть учтено до мелочей, просчитаны все риски», - заключил Алихан Смаилов.



