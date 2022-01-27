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    Алихан Смаилов поручил внести в Правительство проект Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК»

    27 Января 2022, 17:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросу разработки проекта Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Законопроект предусматривает виды процедур банкротства физических лиц, основания для их применения и другие положения. Планируется внести поправки в 18 законодательных актов – 7 Кодексов и 11 Законов. Глава Правительства поручил до 4 февраля текущего года внести проект Закона в Канцелярию Премьер-Министра.

    «Поручаю привлечь к обсуждению законопроекта широкую общественность и экспертов», — подчеркнул А. Смаилов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Алихан Смаилов
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