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    • Алихан Смаилов поручил срочно принять меры по удержанию цен на школьную форму и канцтовары

    14 Августа 2022 12:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что в распоряжении Правительства и акиматов есть механизмы, которые позволят финансово смягчить предшкольный закуп для казахстанцев, передает МИА «Казинформ».

    «Совсем скоро наступит новый учебный год, а это значит, что перед родителями традиционно возникает необходимость покупки школьной формы, обуви и канцелярских принадлежностей. При этом одним из самых чувствительных моментов в этом вопросе является их удорожание.

    Конечно, на ценообразование влияет стоимость мировой логистики, сырья и услуг, но вместе с тем в распоряжении Правительства и акиматов есть механизмы, которые позволят финансово смягчить предшкольный закуп для казахстанцев», - поделился в Facebook Премьер-Министр Алихан Смаилов.

    Глава Правительства сообщил о ряде срочных мер, которые поручил принять.

    «Во-первых, для удержания цен на школьную форму – Мининдустрии совместно с НПП «Атамекен» и акиматами проведут переговоры с представителями Ассоциации легкой промышленности, крупных швейных цехов и ателье;

    Во-вторых, Минторговли совместно с НПП «Атамекен» и акиматами отработают вопросы удержания цен на канцтовары, ранцы, обувь и другие школьные принадлежности с крупными торговыми центрами и рынками;

    В-третьих, акиматами совместно с НПП «Атамекен» будут организованы школьные ярмарки по сниженным ценам в областных и районных центрах, городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, а также выезд школьных автолавок в отдаленные села;

    В-четвертых, акиматы закрепят за малообеспеченными семьями госорганы и бизнес-структуры для оказания адресной помощи;

    В-пятых, на сегодняшний день не все регионы выделили средства в фонд «Всеобуча» для поддержки нуждающихся семей. Поэтому акимам поручено обеспечить финансирование данного проекта в необходимом объеме».

    Алихан Смаилов напомнил, что дети – главная ценность.

    «Поэтому наша обязанность обеспечить им максимально комфортные условия на всех этапах учебного цикла, окружить вниманием и заботой. В этой связи госорганам и акиматам предстоит как следует поработать по тем направлениям, которые я обозначил. Этот вопрос будет находится на контроле Правительства».

    Также Премьер-Министр сообщил, что ознакомился с ходом строительства общеобразовательной школы в столичном густонаселенном районе Есиль. Учебное заведение решит проблему сразу нескольких переполненных школ столицы.

    Фото:facebook.com
    #Правительство РК #Премьер-министр РК #Образование #Акимат #Общество
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