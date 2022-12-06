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    Алихан Смаилов поручил проработать вопрос реконструкции осетровых заводов в Атырауской области

    6 Декабря 2022, 15:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений по вопросам развития рыбного хозяйства в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акиматам регионов необходимо усилить работу по привлечению инвестиций в сферу рыбного хозяйства. Следует упростить процедуру предоставления участков для организации рыбоводных хозяйств», - сказал глава Кабмина во время заседания Правительства РК.

    Министерству торговли совместно с акиматами регионов поручили проработать вопросы создания специализированных объектов по реализации отечественной рыбной продукции. По словам Премьер-Министра, необходимо создать условия для повышения спроса на местную продукцию.

    «Глава государства особо отметил важность улучшения технического состояния государственных осетровых заводов в Атырауской области. Поэтому министерствам экологии, индустрии и акимату области поручаю проработать вопрос включения в перечень бюджетных инвестиционных проектов реконструкцию данных заводов», - заключил Алихан Смаилов.

    Ранее Премьер-Министр РК отметил рост объема выращиваемой рыбы в Казахстане. По его данным, за два последних года наблюдается рост числа рыбоводных хозяйств в два раза. На 13% увеличился экспорт рыбы, в том числе в европейские страны.


    Фото:api.elbrus.press

    Автор:

    Анеля Касымова

    Премьер-министр РК Атырауская область Регионы Алихан Смаилов Атырау
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