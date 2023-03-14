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    Алихан Смаилов поручил оперативно устранить барьеры для провоза грузов из Китая

    14 Марта 2023, 15:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры по ускорению проезда грузовых автотранспортных средств через пункты пропуска на границе с Китаем обсуждены на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Было отмечено, что на сегодняшний день сформировалась значительная очередь из перевозчиков, которым необходимо провезти коммерческие грузы через контрольно-пропускной пункт «Нұр Жолы». В частности, это связано с увеличением грузопотока на фоне снятия Китаем антиковидных транспортных ограничений.

    Данная очередь ведется в электронном виде на платформе АО «Информационно-учетный центр» МФ РК посредством сайта Qoldau.kz.


    Вместе с тем из-за ряда факторов, включая административные барьеры, пункт пропуска работает не в полную силу, обслуживая в сутки не более 100 грузовых транспортных средств. В свою очередь, это негативно влияет на реализацию инвестиционных проектов, нуждающихся в оборудовании и комплектующих, и сдерживает развитие экономики страны в целом.

    Премьер-Министр поручил в трехдневный срок подготовить нормативные изменения по снятию искусственных барьеров, что позволит оперативно устранить «узкое горлышко» на границе и увеличить, таким образом, суточный поток до порядка тысячи автомашин.


    «Нужно, чтобы сегодня-завтра все эти препятствия убрали. Если есть потребность пропускать тысячу машин через данный пункт, то это должно быть обеспечено. Бизнес к нам обращается за помощью. У людей грузы стоят, они ничего сделать не могут там», — сказал Алихан Смаилов.

    Кроме того, уполномоченным органам было поручено представить информацию об ответственных в возникновении простоев и проработать меры по дальнейшему увеличению пропускной способности пограничных пунктов.




    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Транспорт Китай
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