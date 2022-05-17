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    Алихан Смаилов поручил «ҚазАвтоЖол» усилить работу по качеству и безопасности автодорог

    17 Мая 2022, 12:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году планируется привести в нормативное состояние 91% автодорог республиканского значения и 85% местной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан располагает обширной сетью автомобильных дорог, общая протяженность которых составляет около 96 тыс. километров. За последние годы было много сделано для развития дорожно-транспортного сообщения», - сказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

    По его словам, в стране реализован проект по строительству транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай. Внедрен передовой международный опыт по самообеспечению дорожной инфраструктуры через систему взимания платы на более чем 2 тыс. км дорог.

    «У населения имеются жалобы по состоянию дорог, которые переводятся на платную основу. Компании «ҚазАвтоЖол» необходимо усилить работу по качеству содержания и безопасности дорог», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина отметил, что развитие автодорог предусмотрено в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны».

    Согласно этому документу, в 2022 году планируется привести в нормативное состояние 91% автодорог республиканского значения и 85% местной сети.

    «Для этого будут реализованы крупные проекты по реконструкции и строительству автодорог общей протяженностью 4,3 тыс. км, а также приведены в соответствие стандартам 1110 объектов придорожного сервиса», - добавил Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр также отметил плохое состояние местных автомобильных дорог.

    Он добавил, что по данным Всемирного экономического форума Казахстан занял 93 место в мире по качеству дорог.

    «Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно отмечал неудовлетворительное состояние автодорог. Хочу отметить, что каждый аким несет персональную ответственность за состояние дорог региона», - предупредил Алихан Смаилов.

    На сегодня имеется и дефицит квалифицированных кадров в этой сфере, мало используются новые строительные материалы и современные технологии при проектировании и строительстве дорожно-транспортной инфраструктуры.

    Алихан Смаилов поручил Министерству индустрии совместно с акиматами и «ҚазАвтоЖол» обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию запланированных проектов и полное освоение выделенных средств.

    Для беспрерывной работы по реализации дорожных проектов Министерству энергетики и КТЖ поручено обеспечить строительные компании необходимым количеством битума и железнодорожными вагонами для доставки инертных материалов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Инфраструктурные проекты Дороги Алихан Смаилов
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