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    Алихан Смаилов поблагодарил сотрудников силовых структур

    12 Января 2022, 13:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов от лица Правительства выразил благодарность сотрудникам силовых структур за действия по восстановлению общественного порядка в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    «В это сложное для страны время сотрудники МВД, военнослужащие Национальной гвардии, Министерства обороны, МЧС и других правоохранительных органов, а также солдаты-срочники и курсанты несут службу по восстановлению общественного порядка в стране. Выражаем им благодарность за большую работу», — сказал А. Смаилов на совещании по исполнению поручений Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Силовые структуры Вооруженные силы Алихан Смаилов
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