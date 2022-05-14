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    Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области

    14 Мая 2022, 09:15

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Находясь с рабочей поездкой в ​​Актюбинской области, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по комплексному социально-экономическому развитию региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК

    «В 2022 году с учетом уточнения республиканского бюджета на развитие региона будет направлено более 150 млрд тенге. Данные средства пойдут на ремонт и реконструкцию дорог, развитие газотранспортной системы, жилищное строительство, мероприятия в сфере ЖКХ и коммунального хозяйства, поддержку здравоохранения, агропромышленного комплекса, а также обеспечение продуктивной занятости местных жителей», - сообщил Премьер-Министр РК.

    Переходя к следующей теме, он отметил, что для борьбы с необоснованным ростом цен на продукты необходимо вести планомерную работу по предотвращению дефицита продовольствия и контролю за торговой надбавкой.

    Кроме того, акимат области должен своевременно заключать прямые договоры с фермерами южных регионов страны и ближнего зарубежья на поставку раннеспелых овощей, активно использовать механизм «оборотная схема» при работе с торговыми сетями и на системной основе заключать форвардные договоры на поставку сельхозпродукции в целом.

    «Еще одним актуальным вопросом является диверсификация экономики региона. В этом году в области планируется реализовать 30 проектов на сумму свыше 90 млрд тенге, благодаря чему появятся новые производственные мощности и будут созданы постоянные рабочие места. Эту работу следует продолжить», — отметил Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр также дал поручения рассмотреть вопрос финансирования строительства третьей нитки магистрального газопровода в г. Актобе;

    рассмотреть вопрос повышения заработной платы работников нефтяной отрасли;

    провести работу по включению проекта «Реконструкция канализационных систем Актобе» в перечень приоритетных с проработкой соответствующего финансирования;

    обеспечить качественную реализацию Комплексного плана развития региона и запланированных инвестиционных проектов.

    «Перед руководством области стоят большие задачи, реализация которых придаст новый импульс социально-экономическому развитию региона и будет способствовать повышению уровня жизни местного населения в целом», — заключил глава Правительства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Премьер-министр РК Актюбинская область Алихан Смаилов
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