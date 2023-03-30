Алихан Смаилов обозначил основные задачи, стоящие перед Правительством

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Снижение уровня инфляции в два раза до конца года - очень важная задача. Об этом на пленарном заседании Мажилиса с участием Главы государства заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хочу выразить искреннюю признательность за оказанное мне доверие. Это большая ответственность для меня. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, основными приоритетами работы Правительства станут определяемые вами социально-экономические вопросы, задачи по дальнейшему развитию, повышению благосостояния и качества жизни нашего народа. Прежде всего, мы реализуем предвыборную программу Главы государства и программу партии АMANAT. Вместе с тем, будем учитывать конструктивные предложения других партий и депутатов, бизнес-сообщества, наших граждан. В среднесрочном периоде мы должны довести рост нашей экономики до 5 % и до конца текущего года снизить уровень инфляции в два раза – это очень важная задача для нас», - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса.

Он также отметил, что одним из ключевых направлений станут комплексные меры по поддержке предпринимательства и улучшению бизнес-климата.

«Мы займемся решением проблемных вопросов бизнеса, занятости населения и роста реальных доходов наших граждан», - добавил Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что Мажилис дал согласие на назначение Алихана Смаилова Премьер-Министром РК. После чего Глава государства подписал указ о назначении Алихана Смаилова главой Кабмина.



