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      Экономика

    Алихан Смаилов дал старт работе нового завода в Шымкенте

    27 Января 2023, 17:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов принял участие в церемонии запуска завода по обработке и производству конструкций из листового стекла в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Предприятие мощностью порядка 800 тысяч м2 стекольных конструкций в год получило господдержку на 3,4 млрд тенге по программе «Экономика простых вещей». На заводе установлено современное европейское оборудование, а сырье для него поставляется из Кызылординской области (Orda Glass Ltd).

    Ожидается, что новое предприятие будет направлять продукцию не только на внутренний рынок, но и на экспорт, в том числе в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

    В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что число конкурентных производств в республике растет с каждым годом.

    «Государство оказывает им всемерную поддержку, благодаря чему создаются новые рабочие места и повышается благосостояние наших граждан», - сказал он.

    Общая инвестиционная стоимость нового завода составляет 5,8 млрд тенге. Благодаря его запуску свыше 260 человек будут обеспечены занятостью.

    «В целом его деятельность положительно повлияет на социально-экономическое развитие не только региона, но и всей страны. Поздравляю вас с открытием предприятия! Желаю плодотворной работы!» - заключил Премьер-Министр.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Шымкент
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