Алихан Смаилов дал старт работе нового завода в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов принял участие в церемонии запуска завода по обработке и производству конструкций из листового стекла в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Предприятие мощностью порядка 800 тысяч м2 стекольных конструкций в год получило господдержку на 3,4 млрд тенге по программе «Экономика простых вещей». На заводе установлено современное европейское оборудование, а сырье для него поставляется из Кызылординской области (Orda Glass Ltd).

Ожидается, что новое предприятие будет направлять продукцию не только на внутренний рынок, но и на экспорт, в том числе в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что число конкурентных производств в республике растет с каждым годом.

«Государство оказывает им всемерную поддержку, благодаря чему создаются новые рабочие места и повышается благосостояние наших граждан», - сказал он.

Общая инвестиционная стоимость нового завода составляет 5,8 млрд тенге. Благодаря его запуску свыше 260 человек будут обеспечены занятостью.

«В целом его деятельность положительно повлияет на социально-экономическое развитие не только региона, но и всей страны. Поздравляю вас с открытием предприятия! Желаю плодотворной работы!» - заключил Премьер-Министр.





Фото: primeminister.kz