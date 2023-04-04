Алибек Куантыров переназначен министром национальной экономики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Куантыров Алибек Сакенович назначен министром национальной экономики Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Куантыров Алибек Сакенович родился 14 ноября 1983 года в городе Гурьев (Атырау).

Окончил Томский государственный университет по специальностям «Финансы и кредит» и «Лингвистика и межкультурная коммуникация», Мичиганский университет со степенью магистра прикладной экономики по стипендии «Болашақ».

Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Департамента внутренней администрации, Департамента международных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

В 2006-2010 гг. — эксперт, главный эксперт Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования и Министерства экономического развития и торговли РК.

В ноябре 2010 года — начальник Управления стратегических разработок Департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли РК.

В 2010-2013 гг. — заместитель директора Департамента бюджетной политики и планирования и Департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов РК.

С февраля по июнь 2013 года — заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2013-2019 гг. — заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа, заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

В 2019-2021 гг. — заместитель заведующего Отделом канцелярии Первого Президента – Елбасы РК.

В 2021-2022 гг. — вице-министр национальной экономики РК.

Указом Президента Республики Казахстан К. Токаева от 11 января 2022 года назначен министром национальной экономики РК.

4 апреля 2023 года Указом Президента РК переназначен министром национальной экономики Республики Казахстан.



