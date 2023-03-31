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    Александр Светаш избран председателем маслихата города Усть-Каменогорска

    31 Марта 2023, 15:00

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Ранее Александр Светаш был секретарем маслихата города Усть-Каменогорска VII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Светаш Александр Александрович родился в 1978 году в Алтае в Восточно-Казахстанской области.

    В 2000 году окончил Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова по специальности «География», бакалавр. В 2003 году окончил Современный гуманитарный институт по специальности «Правоведение», бакалавр.

    Трудовой путь начал учителем географии в Парыгинской средней школе Алтайского района ВКО в 2000 году.

    С января по сентябрь 2008 года работал советником акима Алтая.

    В 2008-2011 годах был руководителем отдела организационно-кадровой и государственно-правовой работы аппарата акима Алтая.

    В 2011-2015 годах - руководитель аппарата акима Алтайского района. В 2015-2016 годах - заместитель акима Алтайского района.

    С 2017 года до настоящего времени был секретарем маслихата Усть-Каменогорска VII созыва.

    Ранее сообщалось, что председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата назначен Денис Рыпаков.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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