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    Александр Недовесов уступил в «парах» на турнире в Лионе

    25 Мая 2023, 10:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист Александр Недовесов проиграл в «парах» на турнире во французском Лионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

    Александр Недовесов в паре с мексиканцем Мигель Анхелем Рейес-Варелой в напряженной борьбе уступил на стадии четвертьфинала турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция) первой сеянной парой соревнования, многократным чемпионам турниров «Большого шлема» американцу Радживу Раму/ Джо Солсбери (Великобритания) со счетом 6:4, 3:6, 6:10.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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