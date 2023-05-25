Александр Недовесов уступил в «парах» на турнире в Лионе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист Александр Недовесов проиграл в «парах» на турнире во французском Лионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Александр Недовесов в паре с мексиканцем Мигель Анхелем Рейес-Варелой в напряженной борьбе уступил на стадии четвертьфинала турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция) первой сеянной парой соревнования, многократным чемпионам турниров «Большого шлема» американцу Радживу Раму/ Джо Солсбери (Великобритания) со счетом 6:4, 3:6, 6:10.



