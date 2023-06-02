Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов сыграл во втором матче на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с мексиканским теннисистом Мигелем Анхелем Рейес-Варела Недовесов одержал победу над американо-чешским дуэтом Ариэль Бехар — Адам Павлашек в трех сетах с общим счетом 6:4, 1:6, 6:1. Встреча продлилась один час и 58 минут.

За время игры казахстанский и мексиканский теннисисты исполнили две подачи навылет и совершили две двойные ошибки, а также выиграли семь очков и три гейма подряд.

Встреча прошла на стадии 1/16 финала парижского турнира Большого шлема.