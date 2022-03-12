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    Александр Герлиц вновь финишировал пятым в лыжной гонке на Паралимпиаде

    12 Марта 2022, 09:21

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На Паралимпиаде в Пекине казахстанский спортсмен Александр Герлиц финишировал пятым в индивидуальный мужской гонке стоя на дистанции 12,5 км. Он уступил лидеру 2 минуты и 3,2 секунды, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Первым пришёл китайский спортсмен Ван Чэньян, вторым - француз Б.Давиет, третьим - Цай Цзюнь (КНР).

    Сегодня последний день индивидуальных соревнований по лыжным гонкам, в Чжанцзякоу будет разыграно шесть комплектов наград среди мужчин и женщин.

    Бронзовый призер нынешней Паралимпиады Александр Герлиц выступил в индивидуальной мужской лыжной гонке свободным стилем в положении стоя.

    Через некоторое время казахстанские спортсмены Ербол Хамитов, Юрий Березин, Денис Петренко и Сергей Усольцев стартуют в финальной лыжной гонке свободным стилем в положении сидя (начало в 10:30).

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Олимпиада Китай Олимпиада-2022
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