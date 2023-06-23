Александр Бублик впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP 500

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В четвертьфинале турнира серии АТР 500 в немецком Галле первая ракетка Казахстана, занимающая 48-е место в мире, играла с девятой ракеткой планеты Янником Синнером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Во втором сете итальянец снялся с матча из-за травмы при счете 7:5, 2:0 в пользу Александра.

За время игры Бублик 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 3-х.

В полуфинале турнира в Галле казахстанец сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Николас Джарри (Чили).

Последний раз Бублик выходил в полуфинал турнира ATP в феврале 2023 года. Это было в Марселе. Тогда в матче за выход в финал он не смог обыграть поляка Хуберта Хуркача.