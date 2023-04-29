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    Александр Бублик проиграл во втором круге «Мастерса» в Мадриде

    29 Апреля 2023, 07:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик (55-е место в рейтинге ATP) встретился с датчанином Хольгером Руне (7-е место) во втором круге «Мастерса» в Мадриде и уступил ему, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Александр Бублик считался явным аутсайдером в данном противостоянии, однако сумел навязать борьбу фавориту и боролся с ним до конца. Казахстанец разгромно проиграл первый сет — 1:6, но затем сравнял счет по партиям — 6:4. В решающем, третьем сете, на тай-брейке сильнее все-таки оказался Хольгер Руне — 7:6 (11:9).

    Датчанин вышел в третий круг, где сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной (35-е место).

    Ранее Александр Бублик победил колумбийца Элаи Галана (100-е место) — 7:6, 6:7, 6:4.

    Добавим, что призовой фонд турнира в Мадриде составляет 8 796 536 евро.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис Бублик Александр
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