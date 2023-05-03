Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Западно-Казахстанская область

    Альмира Тулегенова возглавила управление координации занятости и социальных программ ЗКО

    3 Мая 2023, 15:19

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Агентством по делам государственной службы РК, распоряжением акима Западно-Казахстанской области на должность руководителя управления координации занятости и социальных программ области назначена Тулегенова Альмира Мухитовна, передает МИА «Казинформ».

    Тулегенова Альмира Мухитовна родилась в 1980 году в Западно-Казахстанской области. Образование высшее. Окончила технический колледж Западно-Казахстанского аграрного университета по специальности «Бухгалтерский учет и контроль, анализ хозяйственной деятельности» и Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия» по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

    Трудовую деятельность начала в 1998 году бухгалтером Подстепновской средней школы Теректинского района.

    В разные годы работала: бухгалтером Теректинского районного отдела образования, главным экономистом Теректинского районного отдела финансов, главным специалистом районного отдела экономики и бюджетного планирования, заместителем руководителя отдела, руководителем Теректинского районного отдела занятости и социальных программ, руководителем Теректинского районного отдела экономики и финансов.

    С 2017 года до нового назначения занимала должность руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Уральска.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Назначения Регионы Уральск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
    Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    Бахытжан Омаров назначен заместителем председателя правления БРК
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 Крупный пожар на окраине Петропавловска локализован
    5 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    Новости партнеров