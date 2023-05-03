Альмира Тулегенова возглавила управление координации занятости и социальных программ ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Агентством по делам государственной службы РК, распоряжением акима Западно-Казахстанской области на должность руководителя управления координации занятости и социальных программ области назначена Тулегенова Альмира Мухитовна, передает МИА «Казинформ».

Тулегенова Альмира Мухитовна родилась в 1980 году в Западно-Казахстанской области. Образование высшее. Окончила технический колледж Западно-Казахстанского аграрного университета по специальности «Бухгалтерский учет и контроль, анализ хозяйственной деятельности» и Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия» по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

Трудовую деятельность начала в 1998 году бухгалтером Подстепновской средней школы Теректинского района.

В разные годы работала: бухгалтером Теректинского районного отдела образования, главным экономистом Теректинского районного отдела финансов, главным специалистом районного отдела экономики и бюджетного планирования, заместителем руководителя отдела, руководителем Теректинского районного отдела занятости и социальных программ, руководителем Теректинского районного отдела экономики и финансов.

С 2017 года до нового назначения занимала должность руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Уральска.



