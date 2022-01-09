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    Альфа-Банк спишет кредиты семьям погибших военнослужащих и полицейских

    9 Января 2022, 20:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Альфа-Банк спишет кредиты семьям погибших военнослужащих и полицейских, передает МИА «Казинформ».

    «Альфа-Банк Казахстан спишет действующие кредиты семьям погибших при исполнении служебных обязанностей», - сообщил Андрей Тимченко, главный управляющий директор Альфа-Банка в Казахстане.

    Напомним, ранее в банке рассказали, что не будут начислять штрафы и пени по платежам по кредитам для физических лиц, ИП, юридических лиц, а также по карте рассрочки Alfa Black, дата оплаты которых выпадает на период с 5 по 19 января 2022 года.

    Стоит отметить, что мобильные приложения для физических и юридических лиц, интернет-банкинг, а также банкоматы частично работают. Оплата картами доступна. Сотрудники банка работают с государственными органами над восстановлением полного доступа к цифровым сервисам.

    Лицензия АРРФР № 1.2.61/237 от 03.02.2020.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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