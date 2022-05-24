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    Актюбинский университет станет  IT-хабом для западного региона страны

    24 Мая 2022, 21:51

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub и актюбинский региональный университет имени Кудайбергена Жубанова подписали меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в ходе рабочей поездки в регион ознакомился с работой технопарка АРУ имени Кудайбергена Жубанова, а также провел встречу с IT-сообществом. Во время встречи обсуждались вопросы взаимодействия между министерством, подведомственными организациями, университетом и регионом.

    Министр сообщил, как решается проблема дефицита IT-кадров.

    «Мы нацелены на подготовку 100 тысяч IT-специалистов до 2023 года. На первых этапах планируется выдача IT-ваучеров казахстанцам для прохождения обучения в частных и государственных школах», - сказал Багдат Мусин.

    В результате визита были достигнуты соглашения по расширению деятельности международного технопарка IT-стартапов Astana Hub на базе технопарка НАО АРУ им. К.Жубанова. Был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ создает основу для проведения мероприятий на территории Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова, посвященных популяризации технологического предпринимательства, обеспечения доступа к образовательным программам Astana HUB, доступа к инкубационным и акселерационным программам фонда.

    «IT направление – приоритетное в стратегии развития нашего университета. У нас имеются все предпосылки для того, чтобы стать лидером, центром притяжения и IT-хабом для всего западного региона. Подготовка IT кадров в университете ведется с 1999 года. В этом году ожидается выпуск 285 специалистов. Есть зачатки хороших научных разработок и студенческих стартапов. Мы готовы стать региональным хабом в IT-сфере, создать креативное пространство для молодых людей», - сказала ректор АРУ имени К. Жубанова Лаура Карабасова.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Вузы Цифровой Казахстан
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