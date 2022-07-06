Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Актюбинские полицейские сменили форму

    6 Июля 2022, 22:46

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские стражи порядка надели новую форму, разработанную в рамках Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел. Строевой смотр личного состава департамента полиции прошел на плацу управления местной полицейской службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе смотра начальник департамента полиции Абай Жусупов проверил готовность сотрудников к службе, строевую подготовку и обеспеченность обмундированием.

    «Новая форма заметно отличается от предыдущей. Главное, что она очень комфортная и удобная для несения службы. Участковый инспектор и патрульный полицейский тесно работают с населением, занимаются профилактикой и выявлением правонарушений. В ней предусмотрено много отражающих элементов по всему силуэту, чтобы в ночное время было видно сотрудников издалека. Ведь зачастую при осмотре места полицейский находится на опасном участке дороги, а эти элементы увеличивают уровень безопасности. В новой форме это все предусмотрено», – сказал Абай Жусупов.

    На сегодня новой формой полностью оснащены сотрудники патрульной полиции и участковые инспектора, а остальные сотрудники полиции будут обеспечены новой формой по мере поступления.

    Разработка новой формы для стражей порядка – один из пунктов Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел. Основной акцент в новой форме полицейских сделан на создание максимально удобной и комфортной одежды с учетом пожеланий сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях. Теперь металлические изделия – жетоны, эмблемы, звезды и кокарды заменены на текстильные. При этом особое внимание уделено светоотражающим элементам по всему силуэту, что увеличивает уровень безопасности на дороге.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая