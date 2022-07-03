Актриса Темиртауского ТЮЗа стала лауреатом международного фестиваля «Коляда plays»

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Екатеринбурге в пятнадцатый раз прошел Международный театральный фестиваль современной уральской драматургии «Коляда plays». Темиртауский театр для детей и юношества стал единственным зарубежным театром, который прошел отбор. Актриса ТЮЗа Людмила Гулуева стала лауреатом фестиваля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коляда plays» – один из престижных международных театральных фестивалей. Проводит его известный драматург Николай Коляда – основатель современной российской пьесы.

В этом году со своим творчеством на Урал приехали 26 театральных коллективов. В рамках показов и общения участники фестиваля пытались определить, каков современный театр и какими должны быть современные люди театра.

Темиртауский театр участвует в фестивале второй раз. Дебют был со спектаклем «Просто удивительная дура».

«На этот фестиваль очень сложно попасть - очень жесткий отбор. Собрались лучшие театры. Из Казахстана мы были единственными. Путь на фестивальную площадку был непростым. Ехали 27 часов со всем реквизитом и декорациями. Когда добрались, то нас ждали новые трудности. В театре отключили свет, поэтому пришлось ночью монтировать декорации и готовить костюмы», – рассказывает руководитель Театра для детей и юношества Владимир Дроздецкий.

Но это были не последние сюрпризы. На суд жюри и екатеринбургских зрителей ТЮЗ вез спектакль «Тот самый день» по пьесе Ярославы Пулинович. Оказалось, что театральная площадка меньше домашней сцены и расположение зрителей совсем другое. Пришлось импровизировать, менять мизансцены. Но все актеры и технический персонал театра справились. Это оценило жюри, которое, кроме замечательной актерской работы, отметило четкую выдержанность жанра спектакля и необычные режиссерские находки.

Режиссер постановки «Тот самый день» – руководитель театра Владимир Дроздецкий. По его словам, импровизация пошла даже на пользу спектаклю.

Фестивальные постановки проходили 10 дней. Вчера были определены победители в шести номинациях. Одну из них присудили ТЮЗу. Лауреатом за лучшую женскую роль второго плана стала актриса Людмила Гулуева.

«Это полная неожиданность для меня. Я ехала на фестиваль с желанием достойно отработать спектакль. Ни о каких победах даже мысли не было. Как говорят, самые великие чудеса происходят самым неожиданным образом. Это тот самый случай. В фестивале такого масштаба принимаю участие в первый раз. Мне особенно приятно побывать в Екатеринбурге, ведь я училась в этом городе. И спустя столько лет приехать в родные места – это очень трогательно. Жаль, что было мало времени пообщаться с коллегами по цеху», – признается Людмила Гулуева.

Впереди у темиртауского театра каникулы. Но уже есть планы на новый театральный сезон. В сентябре - гастроли в Шымкент, а в октябре со спектаклем «Баба Шанель» труппа отправится в Кокшетау на фестиваль «ТеART-Кокше».