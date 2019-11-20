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    Актоты Раимкулова выступила на форуме министров культуры ЮНЕСКО

    20 Ноября 2019, 13:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актоты Раимкулова выступила на форуме министров культуры ЮНЕСКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК, 19 ноября 2019 года по приглашению Генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова приняла участие в глобальном Форуме министров культуры, прошедшем в парижской штаб-квартире Организации.

    Выступая на сессии «Культура в общественном пространстве как двигатель социальной и городской трансформации», глава казахстанского ведомства проинформировала международную аудиторию о приоритетах государственной политики в сфере культуры, в том числе в контексте инициированной Елбасы стратегии «Рухани жаңғыру» и Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания».

    Она также подчеркнула проводимую в стране системную работу по усилению охраны уникальных памятников нашей истории и популяризации нематериального культурного наследия, развитию туристической отрасли в русле концепции ООН по обеспечению устойчивого развития обществ.

    В заключение Актоты Раимкулова пригласила государства-члены ЮНЕСКО участвовать в научных, культурных и образовательных мероприятиях, которые будут проводиться в Казахстане и за рубежом в связи с 1150-летием аль-Фараби и 175-летием Абая Кунанбайулы.

    На двусторонней встрече с Гендиректором ЮНЕСКО Одрэ Азуле стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Казахстана с международной организацией в области культуры и спорта. Актоты Раимкулова, в частности, проинформировала собеседницу о первых проектах Международного центра сближения культур в городе Алматы, соглашение об учреждении которого было подписано недавно, и о динамичном развитии города Туркестана, которое, по её словам, проводится с учётом высоких международных стандартов охраны памятника из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, каковым является мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави.

    Кроме того, А. Раимкулова приняла участие в ряде дополнительных мероприятий на полях форума, в том числе в открытии в штаб-квартире ЮНЕСКО международной выставки «Маршрутами красок индиго», на которой была представлена работа казахстанских мастеров в технике «кииз басу» Айжан Беккуловой и Тамары Капкызы, а также провела ряд встреч с главами министерств культуры ряда государств-членов Организации.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минкультуры ЮНЕСКО
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