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    Активность казахстанцев на выборах отметили наблюдатели от ТюркПА

    17 Марта 2023, 18:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Редзеп Шекер отметил особенности внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он подчеркнул, что в этому году выборы пройдут по пропорционально-мажоритарной системе с участием самовыдвиженцев. Редзеп Шекер упомянул исключение права Ассамблеи народа Казахстана назначать депутатов Мажилиса.

    «Особенно нас порадовало такое новое требование, как обязательное включение в партийные списки представителей трех категорий: женщин, молодежи и лиц с инвалидностью. По совокупности их количество должно быть не менее 30%», - сказал он на брифинге в Центральной избирательной комиссии.

    По его словам, 435 кандидатов-самовыдвиженцев свидетельствуют об активности казахстанцев на предстоящих выборах депутатов Мажилиса Парламента.

    Группа наблюдателей от Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) состоит из представителей Турции, Азербайджана и Кыргызстана. Следить за выборами они будут в Астане и Алматы.

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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