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    Активно применять выездные мобильные комплексы выявления нарушений ПДД будут в Казахстане

    26 Мая 2023, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О пользе мобильных комплексов по выявлению нарушений правил дорожного движения рассказал заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, выступая на форуме на тему «Цифровизация и новые технологии в сфере дорожной безопасности». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас активно мы начали применять мобильные комплексы выявления нарушений правил дорожного движения. Сейчас у нас их уже более 80. Но с учетом протяженности наших дорог, это, конечно, не решение проблемы», - сказал Игорь Лепеха.

    Однако, по его словам, такие комплексы справляются с очень большим объемом работы.

    «Хотя на сегодняшний день анализируя, допустим, Акмолинскую область, мы говорим, что две-три машины полностью перекрывают вопросы, которые до этого решал целый взвод патрульной полиции. Не надо теперь стоять и останавливать, тем более теперь у нас имеются случаи, когда наши полицейские на каких-то участках останавливают машины, проводят профилактические беседы, а через три-четыре км она опять нарушает скоростной режим», - добавил Игорь Лепеха.

    Ранее он заявил, что с каждым годом в Казахстане увеличивается международный транзит автотранспорта, что создает нагрузку на контроль за соблюдением ПДД. Кроме того,

    увеличение количества ДТП ожидается в летний период.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт Безопасность МВД РК
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