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    Активно использовать экспортный транзитный потенциал портов Каспия поручил Премьер-Министр РК

    13 Мая 2022, 16:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, где ознакомился с социально-экономическим развитием региона, посетил ряд промышленных, инфраструктурных и туристических объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    В первую очередь Алихан Смаилов посетил культурный центр имени видного общественного и политического деятеля Абиша Кекильбаева. Премьер-Министр РК возложил цветы к памятнику писателя и ознакомился с работой нового культурного центра.

    Далее глава Правительства посетил опреснительный завод «Каспий», который является одним из важнейших источников водоснабжения жителей региона.

    Завод использует для опреснения морской воды технологию обратного осмоса — самый экологически чистый метод, применяемый на орбитальных космических станциях и площадках космодрома «Байконур». На установке вода очищается от радиоактивных частиц, бактерий, вирусов и других примесей, сохраняя при этом природные соли и минералы.

    Сегодня на заводе проводятся строительно-монтажные работы в рамках проекта его расширения, что позволит увеличить производительность до 40 тыс. куб. м воды в сутки. Завершить работы планируется к концу этого года.

    «Вопрос водоснабжения является одним из наиболее актуальных для региона, особенно в летний период. Из года в год ощущается нехватка мощностей опреснительных установок. В этой связи Правительство выделило более 12 млрд тенге на модернизацию завода, чтобы в два раза увеличить его производительность. Этот вопрос находится на контроле Главы государства. Все работы необходимо провести качественно и в срок»,

    — подчеркнул Премьер-Министр.

    Затем Алихан Смаилов посетил единственное в Казахстане предприятие по производству аммиака и аммиачной селитры АО «КазАзот», где принял участие в церемонии запуска нового отделения нейтрализации и выпарки. Ожидается, что новый объект позволит компании увеличить выпуск продукции с 380 тыс. тонн до 415 тыс. тонн в год. На реализацию проекта направлено 6,3 млрд тенге частных инвестиций.

    Премьер-Министр отметил, что Правительство принимает комплексные меры по стимулированию промышленного развития страны. В частности, АО «КазАзот» неоднократно получало поддержку в рамках различных государственных программ. Компания продолжает инвестировать средства в модернизацию существующего производства и внедрять новейшие технологии. На заводе создаются новые рабочие места, проводится обучение и переподготовка специалистов.

    «Учитывая специфику региона, наличие собственного сырьевого потенциала в виде природного газа позволит компании в дальнейшем развивать производство минеральных удобрений для удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей. Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматом области следует усилить поддержку «КазАзота», чтобы тем самым обеспечить создание рабочих мест и выпуск новых продуктов», — отметил Алихан Смаилов.

    Следующим пунктом рабочей поездки Премьер-Министра стало посещение Актауского морского торгового порта, который расположен на восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров.

    В порту обеспечивается перевозка грузов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России и Азербайджана. Это крупнейший на Каспии транспортный узел.

    По поручению Главы государства на базе порта Актау планируется строительство контейнерного хаба на площади не менее 19 га. К проекту, который предполагает увеличение мощностей сухогрузных причалов, проявляют интерес многие иностранные компании, что создает предпосылки для становления морского порта крупным узловым стоком контейнерного парка и сервиса.

    «Мангистауская область обладает огромным транспортно-логистическим и инфраструктурно-сервисным потенциалом международного значения. При этом возможности морских портов страны используются не полностью, а загрузка в среднем составляет всего 21%. Эту ситуацию необходимо менять. Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО «Қазақстан темір жолы» необходимо проработать вопрос увеличения загрузки морских портов Актау и Курык путем направления экспортных грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту», — сказал Алихан Смаилов.

    Также в регионе Премьер-Министр ознакомился с ходом строительства объектов туристской зоны, в том числе курортно-гостиничного комплекса Aqualina Resort, отеля Double Tree by Hilton и отеля Fairmont с торговыми рядами.

    Благодаря запуску новых объектов планируется удвоить поток туристов в регион и создать тысячи новых рабочих мест.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Туризм Экономика Мангистауская область Регионы Алихан Смаилов Каспийское море
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