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    Активисты Народной коалиции поздравили ветеранов с Днем Республики

    26 Октября 2022, 08:57

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе активисты Народной коалиции посетили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Мусахана Бердибаева, принимавшего участие в боях под Москвой, Сталинградом, Минском. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Народной коалиции.

    «От имени штаба и Народной коалиции мы поздравили ветерана с Днем Республики», - сообщил Уалихан Байдуанов, руководитель Таразского городского общественного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева.

    В Караганде члены регионального штаба поздравили с праздником почетных ветеранов Григория Презента и Нурсахан Бейсенбекову.

    Во всех областях открыты 226 региональных и районных общественных штабов, в работе которых принимают участие доверенные лица кандидата и известные общественные деятели. В состав штабов вошли более 6 тысяч человек.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Жамбылская область Карагандинская область Выборы Президентские выборы - 2022 День Республики
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