Активисты Народной коалиции поздравили ветеранов с Днем Республики

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе активисты Народной коалиции посетили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Мусахана Бердибаева, принимавшего участие в боях под Москвой, Сталинградом, Минском. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Народной коалиции.

«От имени штаба и Народной коалиции мы поздравили ветерана с Днем Республики», - сообщил Уалихан Байдуанов, руководитель Таразского городского общественного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева.

В Караганде члены регионального штаба поздравили с праздником почетных ветеранов Григория Презента и Нурсахан Бейсенбекову.

Во всех областях открыты 226 региональных и районных общественных штабов, в работе которых принимают участие доверенные лица кандидата и известные общественные деятели. В состав штабов вошли более 6 тысяч человек.



